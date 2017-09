Luego, uno de sus compañeros quiso averiguar si realmente era un karateca y lo enfrentó: "Había uno de ellos Falcón —que era casualmente el más grandote de todos— que por algún motivo no le cerraba lo que yo había contado y había estado acumulando durante dos o tres años una gran incógnita… Finalmente en sexto o séptimo grado en el recreo no aguantó más y me dijo: 'Te voy a matar'. Me tiró una trompada y me la embocó justo y yo volé y fui a caer al lado de una estatua de un prócer argentino, Sarmiento".