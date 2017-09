También aclaró que no se expresó molesto por tener que responder a la prensa sino que él habla solo de su trabajo. "No quiero hablar de mi vida personal, quiero que lo entiendan y lo respeten", exigió frente a las cámaras de Los ángeles de la mañana. "Que hablen lo que quieran, yo no voy a hablar. No voy a ser parte de este juego que me parece ridículo", respondió sobre las ex mujeres que hicieron declaraciones a los medios.