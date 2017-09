Luego, apuntó contra los programas de espectáculos: "No me pueden condicionar a que hable de mi vida privada. En la actividad pública, me parece perfecto que rinda cuentas, por eso presento mi declaración jurada. Respecto a lo demás, hago mi vida normal; si tengo una relación, la tengo para hacer cosas normales, no para ocultarme".