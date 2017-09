Mientras tanto, Poroto Cubero (38), ex marido de Neumann, no tomó del todo bien esta postura de su ex: "Sabia que viajaba porque me dijeron. Ella no me dijo con quién. Me enteré por otros", comentó el futbolista de Vélez. Luego, cuando le preguntaron por la situación sentimental de su ex, se sinceró. "Me molesta cuando creo que está perdiendo tiempo con sus hijas por esta nueva relación".