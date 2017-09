Neumann se separó luego de diez años y tres hijas en común de Fabián Cubero, mientras que Moyano se distanció hace apenas unos días de su pareja, Eva Eva Bargiela (24): "Yo estoy tranquila porque no hice nada malo. Que sean felices, no me gusta quedar en lugar de víctima, me separé y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero me dolió que se superpongan las fechas mías y de Nicole", dijo esta mañana la azafata de Guido Kaczka.