"Quiero que baile Nancy, que la rompe", le dijo Latorre a Marcelo Tinelli (57), para luego ir y estrecharse en un abrazo con Pazos una vez terminada su coreografía. "Me cuida, me dice no hables. Como estoy en pedo te quiero Nancy", contó Yanina sobre ese íntimo diálogo en el medio de la pista, mientras el conductor celebraba con humor el acercamiento diciendo que parecían los históricos abrazos de San Martín y Bolívar o de Perón y Balbín.