"Yo nunca hablé mal de nadie en esta situación, siempre mantuve la calma. No agredí a nadie, no me enojé con nadie. No soy como las que putean a los noteros", agregó. "¿Creés que hay algo detrás de todo esto?", le preguntó el cronista de Intrusos: "Sí, una enfermedad muy grande. Todo esto es muy enfermo. Ahora se sigue sumando gente, se siguen colgando y es todo mentira", respondió sobre la ex empleada que asegura que también tuvo un affaire con Diego Latorre.