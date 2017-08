En un mano a mano con Rial, Diego Latorre habló del pacto de no agresión que firmó con Natacha en julio. "Habló el hermano de ella. Yo nunca hablé. El acuerdo tiene vigencia, eso lo va a contar Burlando. Supongamos que el acuerdo no tenga vigencia, si nos sentamos y lo firmamos, ya estaba, no había que saltar la cerca. Hacerlo, ya es querer hacer daño", aseguró el comentarista deportivo.