Recordemos que Ottavis tenía a Barby Silenzi (32) como compañera, y fue objeto de un duro cuestionamiento del conductor: "A mí no me causa gracia que este señor que nos representa, porque es diputado, tenga tan poca responsabilidad por el trabajo. Nos representa y el ejemplo que tienen que dar los que nos representan es el esfuerzo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Nito Artaza era senador nacional e hizo el Bailando. A lo que voy es a que hay que hablar, no puede no atender el teléfono. Me preocupa".