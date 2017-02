A pesar de que se dedica a la política desde hace años, Ottavis tomó gran notoriedad a comienzos del año pasado cuando se puso de novio con Vicky Xipolitakis. La relación no llegó a durar ni medio año y no terminó de la mejor manera, ya que una vez concluida, la "Griega" fue al living de Susana a decir que su ex tenía "amigos de narices".