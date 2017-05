Luego se refirió al episodio por el cual su ex novia lo denunció por violencia de género: "Ella me agredió y me destrozó el departamento. Era una mujer en un estado de crisis que no podía controlar. La agarré y el error fue querer tranquilizarla. Nunca le levanté la mano a una mujer en mi vida. Están las pruebas en manos de la Justicia".