Fede Bal fue al evento organizado por la productora para tomarse la foto oficial del Bailando 2017 y, frente a los rumores que giran en torno a la ruptura con Laurita, dijo: "Es un momento complicado que ojalá pueda revertir. Ahora veré con los productores si voy a bailar con ella o no. No estoy bien. No vengo a hacer un show de una separación".