Fue ahí cuando el ex novio de Barbie Vélez -quien lo acusa de haberlo engañado con Laurita- le contó una anécdota a Jorge Rial. "Laura, que hoy es mi novia, me dijo: 'Mucho tiempo pensé que vos jugabas para el otro lado'. Porque yo no quería contacto… (cuando bailaban en 'ShowMatch'). Tenía un cierto respeto. '¡Es bachata, me tenés que agarrar!', me decía. '¿Para qué?, si yo estoy bien', pensaba. '¡No me tocabas, no me apoyabas', me dijo ella".