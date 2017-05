El abogado ratificó que Nazarena Vélez será querellada por "calumniar e injuriar" a su defendido. Pero no sería la única. "Iniciaremos un derrotero de causa: la lista es enorme… -advirtió-. En un año no lo dejaron en paz, y mucha gente ofició de juez mirando la televisión, diciendo que era un asesino, un golpeador. Analizaremos caso por caso porque no queremos hacerle perder tiempo a la Justicia: iremos con acusaciones firmes".