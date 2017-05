El cantante de cumbia recordó que la necesidad de conseguir dinero rápido para conseguir cocaína fue lo que lo llevó a robar una casa. "Cuando me dijeron que iba a estar encerrado seis años casi me muero. El día del juicio le pedí perdón a la familia (a la que le robó). Ellos me dijeron que me haga cargo de lo que hice. Mis viejos no me dijeron nada, sufrían".