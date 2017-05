"Me descubrió para el cine y después me dio la posibilidad de ser primera figura del teatro. Me dijo: 'El personaje principal de Los caballeros de la cama redonda es Olga. Mañana a las 9 andá a una prueba de desnudo. Si das bien, el papel es tuyo. Él la tuvo que luchar porque yo no era nadie. Di el desnudo bien, el papel fue mío y la película fue 'la presentación estelar de Moria Casán'. Entré por la puerta grande del cine y él me dio la posibilidad".