"Ustedes me conocen, ya saben dónde estoy parado. Pero, en algún lado, más allá que no soy protagonista, me veo ahí… y mi historia es mi historia. Y yo me paro acá como conductor, y a veces hago un personaje, pero ¿sabés qué? ¡Soy Jorge Rial! Soy un tipo que tiene una historia y esa historia está todo el tiempo encima mío. Acá te puedo hacer el loco, pero después tengo otra historia. Ustedes la conocen y yo la conozco. Me llega de cerca, y la verdad me roza y me remueve cosas por un montón de situaciones que me pasaron en mi vida".