Por otro lado, rechazó las versiones sobre una supuesta infidelidad. "No hay tercera en discordia. Sofía Clerici es una amiga, ella ya dijo que no pasó nada". Y consultado sobre la reacción de Berger sobre este episodio, indicó: "Gisela es muy sensible, como toda mujer, y reacciona. Le pedí disculpas por esta situación que se creo".