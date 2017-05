"Me pidió perdón a través de mensajes de texto y nada más. Llegué a casa y tenía calambres en la panza. Mi familia vive en Córdoba y no sabía (del embarazo); hoy me levanté temprano para explicarles, porque si Daniel me dice 'No digas (que estás embarazada)', yo no digo. Pero soy una persona que estalló, porque la mentira conmigo no va".