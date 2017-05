Luego, agregó: "Me parece surreal lo que pasa. Con la Justicia tenemos un país que claramente no funciona. No puedo creer cómo no se cambia todo mañana. Acá cualquiera mata a cualquiera y no pasa nada. Nos acostumbramos a la violencia, a la falta de educación, a que a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa yendo a comprar un agua".