Mocorrea no es celoso. Y Espósito lo destaca especialmente. "Para mí, para Lali Espósito, para Mariana, que es la persona social, ¡suma un montón! -explica-. No sólo puedo trabajar tranquila, puedo ¡vivir! Cuando me descubro celosa no me gusta. Todos somos inseguros pero hay que manejarlo, para no cagarle la vida al otro, ¿no?".