Este pequeño collage de fotos que no pertenecen a producciones o eventos muestra buenos looks para imitar. Salvó el violeta, un color que no le suma por su tono de cabello… ¡Y menos combinado con magenta, cuadros y flores! Más lejos de su cara, mejor. Lali es una modelo de lujo. Usá sus fotos para que veas qué sí y qué no. ¡Porque ella es una estrella y no para de brillar!