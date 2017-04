Silvina Luna se metió en la pelea que mantiene El Polaco con Valeria Aquino, su ex pareja y mamá de Alma, una de sus hijas. El fin de semana, la menor fue internada en el sanatorio Argentino, y Aquino acusó al cantante, entre otras cosas, de no hacerse cargo de los gastos de internación. "No me llamó y tampoco vino a verla", había manifestado en diálogo con Teleshow.