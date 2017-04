Para que puedan atender a hija del cantante, la mamá de la pequeña tuvo que abonar cerca de dos mil pesos. Recordemos, que Alma no tiene cobertura médica y su papá no pasa la cuota de alimentos "hace un mes y medio", dijo Aquino. Sin ese dinero, la situación económica de la ex del cantante se ve duramente afectada, ya que su sueldo no le alcanza. Está debiendo el alquiler y la cuota del colegio.