No es fácil gritarle al mundo que uno está enamorado y que ese amor es correspondido. Siempre hay algún ex dispuesto o alguna ex dispuesta a arruinarlo todo. Sin embargo, en la farándula la cosa es peor: no sólo los paparazzi, también los fanáticos suelen sacar fotos o filmar cuando ven una pareja que aún no ha sido develada.