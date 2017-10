Sin estar conforme con la imagen que le devolvía el espejo, Noelia se planteó la necesidad de un cambio. "Lo logré cuando entendí que tenía que comer sano y no hacer dietas. Además, modifiqué mi entrenamiento: me ejercito menos horas, pero con mayor intensidad", advierte la ex Gran Hermano 2012, quien el año pasado estuvo unos kilos por encima del peso actual. Llegó a 65. "¡No era gorda!, claro. Pero para mi contextura, era mucho".