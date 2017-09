Por otra parte, se refirió a los números que expresa la grilla televisiva en términos de rating y aseguró que "a mí el rating no me preocupa, me interesa hacer mi trabajo y ver qué le pasa a la gente, no miro el número". Y agregó: "Es cierto que del otro lado tenemos a 'Las Estrellas' súper instaladas, tenemos un Tinelli que puede llegar a meter 20 puntos, pero si me va mal tampoco me pongo mal, porque en realidad yo hago mi trabajo" admitió.