"Me di cuenta de que no daba para más, que estaba pensando pavadas. Esto ya venía de varias semanas de estar tirada en la cama, levantarme solo para hacer las funciones, no ir de compras, no cocinarle a mi hijo ni a mí, no cuidarme… Tuvo un poco que ver con el trabajo porque me enteré que se terminaba Extinguidas -aunque al final después siguió-. Me cayó tan mal que cuando salí del escenario no tenía voz, me hice un estudio y había tenido un shock de estrés que casi me produjo un corte en una cuerda vocal", relató.