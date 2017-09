—Claro, exactamente. En un momento dije: "Basta, no voy más a ver a Los Redondos", y después me encontré volviendo. Y pensé: "Si dije que no tenía que volver más…". Yo creo que al Indio no le importa. Fontanet no vio lo que podía pasar. Y digo esto no para defenderlo ni muchísimo menos, porque me parece que realmente la banda no le ha hecho bien a la música, ha nivelado para abajo mal. En ese momento, ni yo ni un montón de gente vimos eso: he ido a tocar a lugares donde era un peligro tocar. He ido a ver bandas a lugares donde era un peligro ver bandas. En ningún momento te ponías a pensar, no es que llegabas y decías: "Che, ¿cuántos matafuegos hay? ¿Hay salidas de emergencia? ¿A ver el escenario? ¿A ver la instalación eléctrica?". No, en realidad no se le daba bola. No la pensaron o no pensaron que pudiera pasar.