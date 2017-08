—Sí. Por suerte, me ha ido bien y puedo proyectar otro trabajo que no tenga nada que ver con los medios, pero trataría de estar en otro lugar no tan remado como antes. Siempre pienso que me quisiera yo retirar de la tele y no que la tele me retire. No estirarla, no da. La radio me gusta mucho y me parece que es algo que tiene más tiempo. Hoy también se han abierto tantas opciones de cosas para hacer que tienen que ver con lo que nos gusta que no me puedo imaginar mucho ponerme un local gastronómico, por ejemplo.