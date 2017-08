—No, el desborde estaba al principio. También venía con la juventud, el decir: "Me subo a un escenario pero puedo tomar". Ahora no me puedo tomar, como antes, uno o dos vodka y subir. Cuando estás más grande te das cuenta de la responsabilidad de tener un público, un texto, tenés que poner un cuidado en todo. En ese momento no, había más inconsciencia, yo sentía mucha más libertad también. No me importaba nada, hasta la vida no me importaba, no le tenía el respeto… Los miedos a vivir te agarran más grande, no te agarran cuando tenés 20 años.