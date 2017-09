La compañera de Tyago Griffo (25) en el Bailando cuestionó la actitud de la novia del cantante, quien arremetió contra ella por los rumores de un affaire con El Polaco, y le contestó que "ella me culpa a mí encima, no lo culpa a él en todo caso, ella es muy celosa, y de hecho a mi me lo dijo. Yo creo que todos los hombres tienen algo de mujeriego, pero la verdad que lo que yo veo es que tiene que ver que él ahora es como el chico del momento, es cantante y va a tener un montón de mujeres alrededor", aconsejó a la ex GH. Mientras que consideró que "creo que ella se tiene que dar cuenta quién es quién cada mujer".