"Hoy la estoy pasando como el orto, viví un fin de semana de mierda y lo sabés. No me estoy haciendo la pobrecita y lo que pasó después del cuarteto también lo sabés. La culpa es mía que no tengo idea de baile y no me siento cómoda bailando. Loco, yo me estoy rompiendo el alma por un sueño. Estoy todos los días yendo a la villa y me contagio sarna. ¿Nadie ve eso? ¿No te dabas cuenta de que la estoy pasando mal? No puedo creer que me estés cuestionando".