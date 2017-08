¿Las críticas a Melina Lezcano fueron una venganza? El llanto de Carolina “Pampita” Ardohain por su reggaetón en el 2008

Sin embargo, las palabras no fueron suficientes y la modelo no pudo evitar las lágrimas: "Vamos a tener fuerza para seguir, queda un montón más, me encanta estar acá. Quedan bailes increíbles que me muero por aprender. Tenemos un sueño que nos motiva día a día. No nos vamos a dejar caer y vamos a salir adelante". Finalmente, terminaría ganando el certamen.