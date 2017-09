"Uno no sabe lo que es hasta que le pasa. No sabe lo que es estar soltera y que los hijos no estén en tu casa hasta que te pasa, entonces a veces es difícil hablar de una situación que no viviste y no sabés lo que se siente. Cuando estuve en pareja nunca viajé sin mis hijos: si uno invertía en unas vacaciones, íbamos con los chicos pero después cuando estás separado cambia todo. No es algo que uno elige, la realidad cambia", dijo Pampita a Este es el show.