—Me llevó un tiempo darme cuenta de que me estaba volviendo. Nunca decidí volver como quien arma las valijas y dice "Me voy". Mientras viví en España venía una vez por año a la Argentina, y una vez me salió trabajo en el teatro Cervantes y me quedé. En ese momento dije: "Bueno, me quedo seis meses y después veo cómo la voy piloteando". Y me fui quedando… Cuando me di cuenta, había pasado un año y medio, y tenía laburo como actor. Fue como irme sin despedirme.