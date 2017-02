"El fin de mes famoso no es un fin de mes común que termina en el día 29, 30 o 31. Es una especie de crisis conceptual angustiosa. Porque hay gente que me dice por ejemplo que no va a jugar al pádel, no toma más un vermú, ni va al restaurante hace mucho tiempo", añadió en alusión al aumento de precios producto de la última suba de impuestos.