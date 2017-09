El accidente que sufrió la esposa de su personaje tiene un punto en común con el choque que protagonizó él: "Yo no me había dado cuenta, pero después de que fuimos al Fernández a ver cómo trabajaban los médicos y cuando empezamos a grabar, me di cuenta que lo de la ambulancia tiene que ver con lo que me pasó a mí. Cuando me accidenté, los médicos tardaron media hora en llegar porque era difícil acceder al lugar".