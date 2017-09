"Nunca imagine taaaanta cosa -contó Guillermo, todavía desconcertado-, porque de pronto leía: 'Me arruinaste la infancia'. ¿No es mucho…? Me parece que no se entendió que somos actores. No me molestó, pero me sorprendió que se tomara de tal forma que todo el mundo hablara. Pero a los tres segundos que arranca la película es improbable que puedas reconocer a 'Paola' o 'Pepe Argento'. Esto es algo totalmente diferente".