"Eso no quiere decir que no haya una mesa con un tipo diciendo cosas interesantes, la pena es que no se cuide la ficción, a los actores y a los técnicos que viven de esto. Hay que buscarle la vuelta, bajarle los impuestos a los canales o a las productoras, no sé, buscarle la vuelta", agregó al respecto la artista, quien se mostró comprensiva ante la situación actual de los canales.