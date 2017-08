"No tuve una vida linda ni fácil. Me fui de la Argentina y no voy a volver. Hace ocho años que no veo a mis hijos, que les he dado todo el amor y todo el cariño. Si alguien día quieren, que vuelvan ellos, yo no los busco más. Y si vuelven hay que ver si los acepto, ni con un perro se hace lo que mis hijos hicieron conmigo", dijo, anticipando que no se callará nada durante su participación como jurado del programa en el país vecino.