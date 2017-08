"Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser", termina diciendo la madre del ex jurado del Bailando, mientras él cierra con un "sacalo, desenchufalo", un diálogo que el joven y su amiga rememoran al pie de la letra, para la emoción de todos sus seguidores y de aquellos que aún no se acostumbran a que el controvertido artista ya no está.