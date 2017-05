Pero como siempre sucede en las redes sociales, algunos usuarios lo criticaron. Y lejos de quedarse callado, le respondió a uno de los que impunemente lo prejuzgó: "Vos no viviste nada de lo que yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu propia familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso. Yo no pedí tener esta vida, solo me tocó".