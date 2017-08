"El lazo sanguíneo no es muy cercano, mi bisabuela era su hermana, pero había vínculo real. Desde mis ocho años hasta que ella falleció, re contra hizo de abuela. Me acuerdo que yo la la imitaba, me regaló vestuario de sus películas, maquillaje", recordó y agregó: "Me estimulaba, fue a mi debut en teatro a los 11 años".