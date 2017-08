Por eso, es lógico que Daniel La Tota Santillán (50) expresara su alivio y satisfacción al recibir el alta médica. "Me dejaron salir ayer para no quedar todo el fin de semana largo adentro. Ya no tengo que volver. Voy a empezar una nueva vida, podría haber terminado en silla de ruedas", expresó en diálogo con el ciclo radial Bien Arriba, para luego referirse a la denuncia y el pedido de una medida perimetral solicitado por su ex, Fernanda Vives (36).