Según "La Tota", su ex Sol está saliendo con la empleada domestica. "Nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se río sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro", reveló en la entrevista.