"No me causa gracia cuando dicen esas cosas porque es falso. No recuerdo haber dicho eso. De hecho, él (por Mazzei) hizo casi toda su carrera en Pol-ka, con Los Ricos no piden permiso y Guapas… La cantidad de actores que dicen 'yo no trabajo en Pol-ka'… Es un oficio en donde hay muchos y lamentablemente trabaja el 15 por ciento y si cada uno de los que no trabajan me dicen 'no me dejás entrar a Pol-ka', es difícil", le contó Suar a Susana.