Griselda vs Araceli, Araceli vs Griselda: "No me molesta lo que pasó. Yo la conozco a Ara, se le sale la cadena y arranca. No es nada nuevo para mí, sé cómo es. Y guardo un gran cariño por ella y por la historia, tuvimos un hijo. Pero hoy no tengo vínculo, no tengo relación. Con Gri es distinto, qué sé yo. Gri es familia, yo con Gri siento que es mi familia. Hay más cariño, más confianza. Sé que ella puede contar conmigo y yo con ella, es lo que siento ¿Si con Araceli no puedo contar? No sé, es distinto…".