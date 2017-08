"Desubicado, pará un minuto, vos a mí no me vas a engañar. Mis amigas están encantadas con todas las pelo… que les contás, pero yo no te creo ni una de las anécdotas. Escuchaste lo que te digo ¿no?, a ellas las encantás, pero a mí no me encantás, yo no confío en vos, así que no te hagas el canchero ni el pelo…", lo corta en seco ella, con los ojos inyectados de furia.