Lo que más le duele son los insultos hacia sus hijos. "Amalia me contaba que le pasa lo mismo. Después del programa de Susana (Giménez), ¡sube una foto e insultan a su bebé!". Sin embargo Yanina no dejará de usar las redes. "También hay gente muy buena onda, hay mujeres que son divinas -destaca-. Yo fui la cornuda, no le metí los cuernos a nadie. Y voy a seguir hablando. La gente me dice: '¿No escarmentás?'. ¡¿Qué es escarmentar?! Eso es para un chorro o un asesino, no para un periodista. Porque yo no le deseo el mal a nadie, sólo doy información".